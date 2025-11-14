女優の鈴木京香（57）が14日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。引っ越し先に家具が搬入できず、倉庫に眠っていると明かした。パーソナリティーの今田耕司と休日を過ごすなら何をやりたい？というテーマで、ショッピングを挙げた鈴木。「おしゃれな先輩に、おしゃれな家電のアドバイスをもらったら楽しいんじゃないか」と話した。お互いインテリアも好きで、今田は「家具屋で見るサイズ