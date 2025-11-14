「必要な施策を進め、経験を積み重ね、必要があれば躊躇することなく機動的に見直しながらクマ被害対策を戦略的に実行してまいります」（木原官房長官）【映像】木原官房長官の発言政府が取りまとめた対策パッケージでは、緊急的な対応として新たに自衛隊や警察のOBに狩猟免許の取得を促すなど協力を要請します。中期的な取り組みでは、クマの個体数の削減や人の生活圏からの排除に向けた指針を改定するとしています。また、