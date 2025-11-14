就活イベントのセミナーに参加する学生ら＝2月、さいたま市厚生労働、文部科学両省は14日、来春卒業予定で就職を希望する大学生の10月1日時点の内定率が、前年比0.5ポイント増の73.4％だったと発表した。1996年の調査開始以降、7番目に高い数字となった。5年連続の70％台で、厚労省の担当者は「高水準を維持している」と話している。厚労省によると、内定率は就職先を決めた学生数が反映されるため、内定を得た学生数はさらに