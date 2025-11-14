【もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕】 2026年7月 発送予定 価格：7,500円 BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ商品「もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕」を通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「e-BANPRESTO」にて11月14日11時より予約受付を開始した。発送は2026年7月を予定し、価格は7,500円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」より初