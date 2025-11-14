ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯが、１３日深夜放送の「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。「ＨＡＮＡ」のＪＩＳＯＯとＫＯＨＡＲＵに恋愛テクニックをアドバイスした。ＪＩＳＯＯには「好きな人へのアプローチの仕方がわからない」という悩みが。今までのアピールの仕方は「洋服をちょっとオシャレにする。ちょっとずつアクセサリーを足すくらい」と語った。するとＴＡＫＡＨＩＲ