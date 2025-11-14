最新デザインを手に入れ魅力を強化した新型「パスファインダー」2026年モデル日産の米国法人は2025年11月13日、北米市場の主力であるファミリー3列シートSUV「パスファインダー」にマイナーチェンジを施した2026年モデルを発表しました。同月21日から開催される「ロサンゼルスオートショー」で初公開され、2026年初頭より米国で発売される予定です。デザイン一新でさらに精悍に！ 新型「パスファインダー」2026年モデル登場！