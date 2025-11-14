７日、海尾国家湿地公園の上空を飛ぶブロンズトキ。（海口＝新華社配信／薛美麗）【新華社海口11月14日】中国海南省昌江リー族自治県の海尾国家湿地公園でこのほど、国家1級保護動物のブロンズトキ1羽が確認された。同公園での確認は2024年から2年連続。ブロンズトキは、光の当たり方によって異なる光沢を放つことから「湿地の虹」と呼ばれる羽毛を持つ。かつて中国では絶滅したと考えられていたが、24年に同公園で省内最多と