不二家洋菓子店から、年末年始を華やかに彩る新春限定商品が続々登場します。2026年にミルキーが75周年を迎えることを記念した特別な福袋をはじめ、家族で囲みたい「スイーツおせち」や、お正月らしいデザインが可愛いプチケーキなど、この時期だけの特別感あふれるラインナップ。さらに手土産にぴったりなお菓子缶やギフト商品もそろい、新しい年の幸せを運んでくれそうです。毎年人気の限定企画なのでチェック