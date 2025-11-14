神戸市中央区のマンションで８月、住人の女性（２４）を刺殺したとして殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３６）（鑑定留置中）について、兵庫県警は１４日、事件の２日前から女性につきまとい行為をしたとして、ストーカー規制法違反や邸宅侵入の容疑などで追送検した。谷本容疑者は容疑を認め、「好みのタイプで後をつけた」と供述しているという。