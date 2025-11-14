8日に92歳で亡くなった俳優仲代達矢さんの葬儀が14日、東京都世田谷区にある仲代さんが主宰する無名塾で営まれた。無名塾出身の役所広司、益岡徹、若村麻由美や、塾生、多くの関係者が参列した。喪主は娘奈緒（なお）さん。取材に応じた若村は「感謝しかないです。いい時もそうでない時も、役者を続けるんだよと言ってくださった。私なりにいただいた言葉を胸に続けられる限り続けますと、誓いました」と話した。遺影には、07〜08