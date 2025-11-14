神戸市のマンションで8月、住人女性が刺殺された事件で、兵庫県警は14日、殺人容疑で逮捕した谷本将志容疑者（36）が女性の勤務先周辺で事件2日前から待ち伏せを繰り返したなどとして、ストーカー規制法違反などの容疑で追送検した。