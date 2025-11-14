がんを公表した元女優の希良梨さん（45）が14日までにインスタグラムを更新。6月に抗がん剤治療が終了してから現在の状況をつづった。希良梨さんは、ファンへの感謝をつづるとともに「隠したくないから言うけど、私の足は、まだ、足の裏もそうだけど6月に抗がん剤治療を終えて、退院してから、まだ、抗がん剤治療の副作用で痺れ続けている」と告白。「毎日ずっと、こんな体と向き合わなきゃいけないから、正直、たまに嫌になる。