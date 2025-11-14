俳優の山田裕貴（35）が14日、東京・銀座で、「ReFa GINZA」オープニングセレモニーに出席した。上下黒のスーツに身を包み、栄倉奈々とともに白昼の銀座に登場。道行く人の視線を浴びながら、15日からオープンする店舗の前でテープカットを行った。ブランドアンバサダーとして大役を務め、「人生初のテープカットだっだ」と笑い、「こういう日に立ち会わせてもらえて大変光栄です。なかなか良い体験になりました」と喜んだ。オープ