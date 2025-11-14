3年連続4度目、満票でMVPに選出ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年のナ・リーグMVPに3年連続4度目、満票で選出された。ドジャースに入団して2年間で数々の記録を打ち立て、チームもワールドシリーズ連覇を果たしたことに、入団時に結んだ10年7億ドル（約1081億5700万円）という巨額の契約さえも「安く思える」と絶賛が相次いでいる。ドジャース2年目の今季は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OP