福岡県警小郡署は14日、大刀洗町の住民が持つ携帯に同日午前9時ごろ、福岡県警職員をかたる男から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺の犯人を逮捕した。家宅捜索を行ったところ、あなた名義のクレジットカードが見つかった。詐欺事件の犯人であなたの名前が挙がっている。福岡県警に来れるか」などと言われる内容だった。