先月、茨城県境町で男性の遺体が見つかった事件で、警視庁はこの男性を監禁していたとして男女3人を逮捕しました。警視庁によりますと、梅田彰吾容疑者と只野歩架容疑者ら男女3人は、今年6月、東京・練馬区の松永淳さんを誘い出し車内で両腕を縛って監禁した疑いがもたれています。松永さんは先月14日、茨城県境町の茂みで遺体で見つかっていて、警視庁は梅田容疑者ら2人を死体遺棄の容疑で逮捕しています。警視庁は3人の認否を明