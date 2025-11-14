ダイキン工業は今月5日、AIデータセンター向け負圧式液体冷却システムを開発する米チルダイン（Chilldyne）を買収したと発表した。これにより、データセンター向け冷却ソリューションの拡充を図る。販売網を活かし、AIデータセンター冷却市場で存在感チルダインは、米カリフォルニア州サンディエゴに本社を置く企業で、冷却水分配装置（CDU=Cooling Distribution Unit）向けに、負圧式ダイレクトチップ液体冷却システムの設計、製