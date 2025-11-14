声優の宮野真守が8日、ニッポン放送のラジオ番組『宮野真守のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演した。宮野真守 =17LIVE提供○ナインティナインと“同期”オープニングで、宮野は「『オールナイトニッポン』の公式Xに、『満を持して登場』って書かれてたんですよ」と触れつつ、「あれ、僕が言ったわけじゃないんですよ!」と説明。そして、「確かに、35年で初のパーソナリティ担当ですよ。言えば、芸歴35年って、ナイナイ(ナイン