政府は１４日、インドネシアとの外務・防衛閣僚会合（２プラス２）を１７日に東京で開催すると発表した。２０２１年３月に東京で開催して以来、３回目。対中国を念頭に海洋安全保障協力の強化などについて話し合う。小泉防衛相は１４日の記者会見で、「インドネシアはマラッカ海峡を含む海上交通路に面する地政学上重要な国であり、同じ海洋国家として防衛面での協力強化が不可欠だ」と語った。