＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞男性ボーカルダンスユニット「M！LK」が初出場を決めた。同グループは俳優としても活躍する佐野勇斗（27）や山中柔太朗（23）吉田仁人（25）塩〓太智（25）曽野舜太（23）からなる5人組。今年リリースした楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大バズり。せりふ部分の「今日ビジュイイじゃん」のフレーズが若い世代を中心に受け、SNS総再生回数は25億回以上を記録した。記者から「今日のビ