女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」と、同じく女性７人組の「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」は、そろって初出場となった。ともに芸能事務所・アソビシステムに所属。アイドル文化を原宿から世界に向けて発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」から、紅白に２グループが乗り込む。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの真中まなは「今年は『Ｒｏａｄｔｏ紅白』という目標を掲げて、この１年できることは全