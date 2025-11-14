日本ハムは１４日、伏見寅威捕手が阪神・島本との交換トレードで阪神に移籍すると発表した。伏見は、球団を通して、「ＦＡで入団してからの３年間、気持ちよくプレーできたのは球団の支えがあったからだと感じています。いい思い出で、これからの野球人生にとって貴重な経験となりました。またファンの皆さんには、調子の良い時も悪い時も変わらず応援してくださり、何度もくじけそうになった時に背中を押してもらいました。本当