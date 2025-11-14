歌手・ちゃんみなが、大みそかのＮＨＫ「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。自身がプロデュースし、今年デビューした７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」も出場が決まり、二重の喜びとなった。デビューから約８年のちゃんみなは、今年リリースした「ＳＡＤＳＯＮＧ」がヒットし、プロデュースした「ＨＡＮＡ」もブレイクした。ＨＡＮＡとともに年末の大舞台を初めてつかみ、この日同局内で行