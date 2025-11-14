高市早苗首相が2025年11月13日の参院予算委員会で、参政党・神谷宗幣代表の「反グローバリズム」をめぐる主張の中でした発言に、「巻き込まないでください」と苦笑する場面があった。「高市総理に仲間扱い拒否られる神谷代表ww」神谷氏は、グローバリズムからアメリカファーストへ揺り戻しをした米・トランプ大統領は「国際社会からまだまだ孤立をしている状況」とし、日本はトランプ大統領にある程度足並みを合わせて「トランプさ