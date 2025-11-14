「睡眠時間は2時間から4時間」と国会で答弁した高市早苗首相に、「報道ステーション」（テレビ朝日系）の大越健介キャスターが、2025年11月13日放送で「周囲の事も考えて」と冷や水をザンブリ浴びせた。「お肌にも悪い」と自虐するが高市首相は自民党総裁に選出されたときも、「ワーク・ライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働きます」と馬車馬宣言し、11月7日の衆院予算委の初日には午前3時に総