１４日、初の航行試験を行うため関係海域に向け上海の埠頭から出航した「四川」。（上海＝新華社配信／張良）【新華社上海11月14日】中国海軍の076型強襲揚陸艦1番艦「四川」が14日午前9時ごろ、初の航行試験を行うため関係海域に向け上海の埠頭（ふとう）から出航した。今回の試験では主に「四川」の動力や電力などシステムの信頼性と安定性を検証する。「四川」は2024年12月に進水して以来、建造作業を計画通りに着実に進