アジア株は全面安、来週の米経済データ控え様子見姿勢強める、米景気失速や市場混乱を警戒 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26693.92（-379.11-1.40%） 中国上海総合指数 4022.89（-6.61-0.16%） 台湾加権指数 27430.56（-473.00-1.70%） 韓国総合株価指数 4035.08（-135.55-3.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8630.10（-123.25-1.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84185.63（-293.