【ロンドン＝市川大輔】全国有数の日本酒の産地である兵庫県の「灘五郷酒造組合」は１３日、ロンドンで日本酒の普及イベントを開いた。日本酒は米国や中国、韓国などの市場に比べて欧州では浸透しておらず、販路の拡大を目指す狙いがある。イベントでは、嘉納健二理事長（白鶴酒造社長）が、「灘五郷の酒蔵は先人たちが築いた技術と文化を受け継いできた」とあいさつ。参加者は、灘五郷の歴史に関する講演を聞いた後、試飲会で