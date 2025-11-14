季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は21.82人で、12週連続で増加しています。【画像】インフルエンザ患者 12週連続増加厚生労働省によりますと、9日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1つの医療機関あたり21.82人でした。前の週は14.9人で、約1.5倍となりました。患者は12週連続で増えています。最も多いのが宮城で「47.11人」次いで埼玉の「45.78人」、神奈川の「36.57人」、