立憲民主党は14日、緊急経済対策を発表しました。中低所得者世帯に対し1人あたり3万円、さらに全世帯を対象に子ども1人あたり2万円を現金給付することなどが柱です。立憲民主党野田代表「何よりもやっぱり即効性ですよね。効果的に早く実現しなければいけないだろうということに留意をして、そのためにメリハリのきいた中身にしていこうと」立憲民主党は、「くらし・いのちを守り、賃上げを加速する」をスローガンに掲げた緊急経