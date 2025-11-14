クリスマスツリーを飾り付ける子どもたち長男、次男、長女。3人の子どもとそれぞれ過ごす、かけがえのない時間／いってらっしゃいのその後で（1）『君の心に火がついて』『ランジェリー・ブルース』で知られる作家・ツルリンゴスターさんは、3人の子どもと夫との5人暮らし。忙しい毎日の中でも、子どもたちの何気ない仕草や表情を大切に見守りつつ、家事や仕事の合間には自分だけの気ままなひとときも楽しみます。「今日はどうやっ