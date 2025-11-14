ジェイアール東海ツアーズの「BLACK FRIDAY SALE」が始まりました。2026年1月以降出発の「新幹線＋ホテル」をおトクに予約できる期間限定のキャンペーンで、冬のイベントや卒業旅行、さらには春休みシーズンまで、先の旅行を今の内に押さえておくチャンスです。セールは12月1日まで！ 概要を速攻チェック「BLACK FRIDAY SALE」の基本情報はこちら。【セール期間】2025年11月14日（金）13:00 〜 12月1日（月）20:00【対象旅行期間】