2026年で20周年を迎えるTVアニメ『涼宮ハルヒ』シリーズを記念して、「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが始動する。原作者・谷川流からコメントが到着し、プロジェクト第1弾として、劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2026年2月6日2週間限定でリバイバル上映される。 参考：『響け！ユーフォニアム3』はなぜ傑作になったのか“原作改変問題”を考える重要な一作に 『涼宮ハルヒ』シリーズは、谷川の同名ライ