パルマは13日、左手を骨折した日本代表GK鈴木彩艶が日本で手術を行ったことを報告した。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は最低3か月の離脱が見込まれると報じている。鈴木は今月8日のミラン戦で左手中指と舟状骨を骨折し、今月の日本代表活動は不参加になっていた。クラブによると鈴木は13日、日本の慶應義塾大医学部スポーツ医学総合センターで手術を実施して無事に成功。今後はパルマのドクターと連絡を密に取