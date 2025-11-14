ダイヤモンドエレクトリックホールディングスは一時ストップ高。この日昼ごろ、２６年３月期連結業績予想について純利益を２億５０００万円から３億８０００万円（前期比７．７％減）へ上方修正すると発表した。これが買い材料視されているようだ。 省人化の取り組みや為替相場の変動影響が寄与する見込み。海外メーカーの参入による競争激化の影響などで、売上高は９４３億円から９１７億円（前期比横ば