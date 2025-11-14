「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、みのやが「売り予想数上昇」で１位となっている。 同社は１２日、第１四半期（７～９月）単独決算を発表しており、売上高５６億２３００万円、営業損益６７００万円の赤字、最終損益１億１９００万円の赤字となった。前年同期は連結上場前で四半期決算を作成していないため比較はないものの、営業損益が赤字となったことが売り予