NiSi Filters Japanは、マグネット式フィルターシステム「JetMag Pro」の追加モデル「67MAG」を11月10日（月）に発売した。 JetMag Proは、専用のアダプターリングを介して、対応フィルターの着脱をマグネットで行えるシステム。 これまでに、フィルター径62～82mm用の「82MAG」と、82～95mm用「95MAG」が4月16日に発売されており、今回新たに49～67mm用の「67MAG」が追加され