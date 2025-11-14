【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手とキービジュアルが発表となった。 ■『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手※カッコ内は出場回数 【紅組】アイナ・ジ・エンド（初）あいみょん（7）ILLIT（2）幾田りら（初）石川さゆり（48）岩崎宏美（15）aespa（初）CANDY TUNE（初）坂本冬美（37）高橋真梨子（7） ※「高」は、はしごだかが正式表記ちゃんみな（初）天童