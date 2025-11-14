ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２年連続３度目の受賞となった。ジャッジは今季、打率３割３分１厘でア・リーグ首位打者を獲得。５３本塁打、１１４打点をマークした。捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせてリーグ２冠に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）との接戦を制した。