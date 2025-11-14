演歌歌手の山内惠介が１４日、自身のブログを更新し、２０１５年から１０年連続出場していたＮＨＫ紅白歌合戦に、今年は選ばれなかった心境をつづった。紅白の出場歌手発表があったこの日、山内は「本日発表になりました『ＮＨＫ紅白歌合戦』の出場者に、山内惠介は選ばれませんでした」と報告。続けて「僕自身の不徳の致すところです…ファンの皆様の応援は本当に素晴らしく、２５周年を大いに盛り上げていただき祝福して下さ