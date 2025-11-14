2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）の出場歌手37組が14日に発表された。一方、出場を期待されていたアーティスト、グループの“落選”に、SNSではファンの悲鳴が。今回は『紅白』常連組や、出場が期待されたものの叶わなかったアーティストを紹介する。【写真】King ＆ Princeは2人体制で初めて、6回目の出場今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」に決定。