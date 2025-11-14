7月20日に小倉芝1800メートルで新馬戦を勝ち上がり、熱発で10月18日のアイビーSを回避したベレシート（牡2＝斉藤崇、父エピファネイア）はエリカ賞（12月13日、阪神芝2000メートル）で1勝クラス突破を目指す。14日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。厩舎の先輩でもある母クロノジェネシスは19年秋華賞、20＆21年宝塚記念、20年有馬記念とG1を4勝した。現在、栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中で来