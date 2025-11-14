日本ハムの伏見寅威捕手（35）と、阪神の島本浩也投手（32）の交換トレードが成立し、両球団が14日に発表した。両球団のトレードは22年オフの江越大賀、斎藤友貴哉、渡辺諒、高浜裕仁以来3年ぶり。中継ぎ左腕不足の日本ハムと、即戦力捕手が必要だった阪神との思惑が合致した。これにより、阪神には坂本誠志郎（32）、梅野隆太郎（34）の強力な捕手陣に伏見も加わり、さらに堅固になった。特筆すべきは3人とも最優秀バッテリ