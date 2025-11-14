高市早苗首相の「台湾有事介入」発言をめぐり中国と日本の葛藤が激化している。批判の程度を連日高めている中国は駐中日本大使まで呼び出した。中国外務省は14日、ホームページで「孫衛東外務次官が13日、指示を受けて金杉憲治駐中日本大使を呼び出した」と明らかにした。外務省は報道資料に「召見（呼んで会う）」という表現を使用したが、これは一般的に「約見（約束して会う）」よりも強い言葉だ。孫次官は「高市首相が最近、台