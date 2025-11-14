丸美屋食品工業は11月4日、女子栄養大学監修による「釜めし献立提案」を開始した。炊飯器で炊くだけで簡単に作れる釜めしの素を活用し、手軽に栄養バランスの取れた食事を実現できる献立を提案する。献立は同大学が推奨する「四群点数法」に基づき栄養バランスを考慮して構成される。同社公式のXとインスタグラムで順次公開し「丸美屋×女子栄養大学 釜めし献立提案」キャンペーンも実施する。丸美屋食品の釜めしの素は炊飯