東武百貨店 池袋本店では、2025年11月19日(水)から25日(火)までの7日間、第16回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。初出店18店舗を含む56店舗が集結し、注目は幅広い世代に人気の「クリームパン」！そのほか、お酒と合わせて楽しめるパンや、東武限定のお惣菜パン、スイーツパンも楽しめます。 東武百貨店 池袋本店 第16回「IKEBUKUROパン祭」  場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場期間：2025年11月19日(水)〜25日(