桃屋は11月3日、同社春日部工場（埼玉県春日部市）で「MOMOフェスカレッジ編in春日部」を開催した。今回のテーマは「ごはんですよ！ができるまで」。食・ライフスタイル系インフルエンサー約20人が参加し、講義や動画視聴、工場見学、ラベル作りなどを通じて「ごはんですよ！」への理解を深めた。同社は、商品理解とブランド愛着の醸成、SNSでの発信による認知拡大などを目的にイベントを開催した。10月から順次、片岡愛之助さ