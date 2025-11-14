世界に一つだけの「特別」をイベント参加者と共につくり出す アップサイクルを通してアフリカの今を知るワークショップ＆販売会の開催 ～麗澤中学・高等学校SDGs研究会×CLOUDY～ 11月16日（日）ららぽーと柏の葉で開催