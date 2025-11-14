１３日、グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムの中国・アフリカパートナーシップ会議の現場。（ヨハネスブルグ＝新華社記者／韓旭）【新華社ヨハネスブルグ11月14日】新華社とアフリカ連合、南アフリカのインディペンデントメディア社などの機関が共催したグローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラムの中国・アフリカパートナーシップ会議が13日、南アフリカ・ヨハネスブルグで開幕した。中国とアフリカ41