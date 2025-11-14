MLB・メッツは日本時間14日、ボビー・バレンタイン氏ら3名が球団の殿堂入りとなったことを発表しました。バレンタイン氏は1996年から2002年までの間、監督としてチームを率い球団史上3位の勝利数となる536勝を記録。中でも1999年には、1988年以来となるポストシーズン進出に導き、翌年にはワールドシリーズ進出を果たしました。これはメッツ監督としてプレーオフ連続進出を達成した初の人物となっています。さらにゲーム外の姿にも