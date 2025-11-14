双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、産後ケアを受けた安堵の経験を明かしています。 【写真を見る】【 中川翔子 】産後ケアで安堵 “看護師さん＝慈愛のプロ” 双子弟の “おっぱい練習” 「赤ちゃん小さい時期に悩んだこと」フォロワーに問いかける翔子さんは「産後ケアで、まとめて眠れて回復♡本当に助かります」と、普段自宅では授乳などでまとめて睡眠を取れない状況のところ、産後ケアで子どもた